Soirée salsa au Bon Vivant champ de la perdrix Semur-en-Auxois

samedi 22 août 2026 · champ de la perdrix · Semur-en-Auxois

Informations pratiques

Semur-en-Auxois

Soirée salsa au Bon Vivant

champ de la perdrix Restaurant Bon Vivant Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

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champ de la perdrix Restaurant Bon Vivant Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 81 72 20 restaurant@bonvivantfrance.com

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English : Soirée salsa au Bon Vivant

L’événement Soirée salsa au Bon Vivant Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-07-01 par OT des Terres d’Auxois