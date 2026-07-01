Visite guidée du musée et fonds patrimonial Musée Semur-en-Auxois
mercredi 15 juillet 2026 · Musée · Semur-en-Auxois
Informations pratiques
Semur-en-Auxois
Visite guidée du musée et fonds patrimonial
Musée 3 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Tous les mercredis de l’été aura lieu une visite guidée combinée entre le musée et le fonds patrimonial, deux services installés dans le même bâtiment depuis environ 2 siècles. .
Musée 3 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 24 25 musee.semur.accueil@ville-semur-en-auxois.fr
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English : Visite guidée du musée et fonds patrimonial
L’événement Visite guidée du musée et fonds patrimonial Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-07-07 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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