Visite guidée du musée et fonds patrimonial Musée Semur-en-Auxois

Informations pratiques

Semur-en-Auxois

Visite guidée du musée et fonds patrimonial

Musée 3 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Tous les mercredis de l’été aura lieu une visite guidée combinée entre le musée et le fonds patrimonial, deux services installés dans le même bâtiment depuis environ 2 siècles. .

Musée 3 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 24 25 musee.semur.accueil@ville-semur-en-auxois.fr

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English : Visite guidée du musée et fonds patrimonial

L’événement Visite guidée du musée et fonds patrimonial Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-07-07 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)