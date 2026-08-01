Visite gourmande Départ Office de tourisme Semur-en-Auxois

Informations pratiques

Semur-en-Auxois

Visite gourmande

Départ Office de tourisme 2 place Gaveau Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 4 – 4 – 12 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 16:00:00

fin : 2026-08-20 18:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Oubliez les visites traditionnelles, et si vous découvriez Semur-en-Auxois avec vos papilles ?

Nous vous invitons à une expérience savoureuse où le patrimoine rencontre le terroir.

Pendant 1h15, laissez-vous guider à travers les ruelles pittoresques de notre cité médiévale avec notre guide conférencière, avant de pousser la porte d’un lieu insolite, tenu secret et à l’abri de la chaleur !

À l’issue de la visite, dégustez des produits emblématiques de notre région et de nos commerçants 2 gougères et 2 carrés de persillé de la Boucherie Charcuterie de la Collégiale, 2 verres de vin accompagnés d’explications proposés par L’Œnothèque (ou un jus de fruit), de l’Époisses Berthaut, du pain de la Boulangerie Michelot, ainsi que des biscuits Bon Vivant et des Biscuits Mistral.

Réservation obligatoire .

Départ Office de tourisme 2 place Gaveau Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr

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English : Visite gourmande

L’événement Visite gourmande Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-07-31 par OT des Terres d’Auxois