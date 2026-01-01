Film Patrimoine Diva L’étoile cinéma Semur-en-Auxois

Film Patrimoine Diva

L’étoile cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Début : 2026-01-31 17:45:00

fin : 2026-01-31 20:15:00

2026-01-31

DIVA

1981 Drame romantique français de Jean-Jacques Beineix avec Wilhelmenia Wiggins Fernandez, Frédéric Andrei, Jacques Fabbri (1h57).

La projection sera précédée d’un

Mini concert-échange

découverte de l’opéra

animé par

ISABELLE ANGE

soprano

Un jeune postier amoureux du bel canto réalise un enregistrement pirate d’un concert donné par une diva. Sa passion et un hasard malencontreux vont provoquer une chasse à l’homme dont il est la proie.

Avec son esthétique soignée et sa bande-son raffinée, son mélange audacieux de genres et de tons, ce film culte aux 4 oscars, le premier de Jean-Jacques Beineix, est à voir ou à revoir, alors ne le ratez pas ! .

+33 3 80 96 62 44 etoile.cinema@wanadoo.fr

