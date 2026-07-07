Balade en lecture Semur-en-Auxois
samedi 8 août 2026 · Semur-en-Auxois
Informations pratiques
Semur-en-Auxois
Balade en lecture
5 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:30:00
fin : 2026-08-08 17:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Sur le thème de la mer, des ouvrages seront présentés et même tirés au sort pour les lire ensuite à la maison. Un défi lecture. .
5 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 42 42 bibliotheque.accueil@ville-semur-en-auxois.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade en lecture
L’événement Balade en lecture Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-07-01 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Semur-en-Auxois (Côte-d'Or)
- Visite guidée de Semur-en-Auxois avec Dame Sandrine Départ Office de tourisme Semur-en-Auxois 7 juillet 2026
- Pliages en folie Semur-en-Auxois 9 juillet 2026
- Visite de l’imprimerie Intaglio Imprimerie Intaglio Semur-en-Auxois 11 juillet 2026
- Les Quatre Saisons Humaines Théâtre du Rempart Semur-en-Auxois 12 juillet 2026
- Exposition de peintures Roland Garnier Office de Tourisme des Terres d’Auxois Semur-en-Auxois 13 juillet 2026