Informations pratiques

Semur-en-Auxois

Balade en lecture

5 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:30:00

fin : 2026-08-08 17:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Sur le thème de la mer, des ouvrages seront présentés et même tirés au sort pour les lire ensuite à la maison. Un défi lecture. .

5 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 42 42 bibliotheque.accueil@ville-semur-en-auxois.fr

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English : Balade en lecture

L’événement Balade en lecture Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-07-01 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)