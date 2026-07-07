UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Semur-en-Auxois

Balade en lecture Semur-en-Auxois

samedi 8 août 2026 · Semur-en-Auxois

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
5 Rue Jean-Jacques Collenot
Ville
21140 Semur-en-Auxois
Département
Côte-d'Or
Tarif
Gratuit Gratuit

Semur-en-Auxois

Balade en lecture

5 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:30:00
fin : 2026-08-08 17:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Sur le thème de la mer, des ouvrages seront présentés et même tirés au sort pour les lire ensuite à la maison. Un défi lecture.   .

5 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 42 42  bibliotheque.accueil@ville-semur-en-auxois.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade en lecture

L’événement Balade en lecture Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-07-01 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Semur-en-Auxois (Côte-d'Or)