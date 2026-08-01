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AGENDA · Semur-en-Auxois

Balade à cheval Lieu dit Les plantes folies Semur-en-Auxois

samedi 8 août 2026 · Lieu dit Les plantes folies · Semur-en-Auxois

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Lieu
Lieu dit Les plantes folies
Adresse
Centre équestre
Ville
21140 Semur-en-Auxois
Département
Côte-d'Or
Tarif
60 60 60 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Semur-en-Auxois

Balade à cheval

Lieu dit Les plantes folies Centre équestre Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Balade à cheval dans le vieux Semur (entre ville et forêt, baignade dans l’Armançon), accompagnement d’une monitrice d’équitation.
Repas tiré du sac.
Réservation obligatoire   .

Lieu dit Les plantes folies Centre équestre Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 21 40 90 

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English : Balade à cheval

L’événement Balade à cheval Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-07-29 par OT des Terres d’Auxois

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