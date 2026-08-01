Balade à cheval Lieu dit Les plantes folies Semur-en-Auxois
samedi 8 août 2026 · Lieu dit Les plantes folies · Semur-en-Auxois
Informations pratiques
Semur-en-Auxois
Balade à cheval
Lieu dit Les plantes folies Centre équestre Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Balade à cheval dans le vieux Semur (entre ville et forêt, baignade dans l’Armançon), accompagnement d’une monitrice d’équitation.
Repas tiré du sac.
Réservation obligatoire .
Lieu dit Les plantes folies Centre équestre Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 21 40 90
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English : Balade à cheval
L’événement Balade à cheval Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-07-29 par OT des Terres d’Auxois
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