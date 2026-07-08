Concerts PontiCelli Théâtre du rempart Semur-en-Auxois
vendredi 7 août 2026 · Théâtre du rempart · Semur-en-Auxois
Informations pratiques
Semur-en-Auxois
Concerts PontiCelli
Théâtre du rempart 11, rue du rempart Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
– Dimanche 2 Août 21H Château de Bussy Rabutin:Quatuor PontiCelli (4 violoncelles )
L’invitation à la danse
Une exploration de la danse à travers les âges et les continents à la vibration de quatre violoncelles
– Vendredi 7 août 18h30 Grand concert de clôture de la XXI° session de PontiCelli- 50 violoncelles- Guillaume ORTI Saxophone Elena LOUVIOT Percussions
invité de la XXI° édition de PontiCelli, le saxophoniste Guillaume ORTI conduira les 50 violoncellistes venus de France et d’Europe dans une aventure sonore des plus inouïes; Jazz, baroque, musiques du monde seront au programme de cette heureuse rencontre du saxophone et des violoncelles… .
Théâtre du rempart 11, rue du rempart Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 19 02 97 sebastienpaul39@yahoo.fr
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English : Concerts PontiCelli
L’événement Concerts PontiCelli Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-06-30 par OT des Terres d’Auxois
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