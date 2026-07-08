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Concerts PontiCelli Théâtre du rempart Semur-en-Auxois

vendredi 7 août 2026 · Théâtre du rempart · Semur-en-Auxois

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Lieu
Théâtre du rempart
Adresse
11, rue du rempart
Ville
21140 Semur-en-Auxois
Département
Côte-d'Or
Tarif

Semur-en-Auxois

Concerts PontiCelli

Théâtre du rempart 11, rue du rempart Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

– Dimanche 2 Août 21H Château de Bussy Rabutin:Quatuor PontiCelli (4 violoncelles )
L’invitation à la danse
Une exploration de la danse à travers les âges et les continents à la vibration de quatre violoncelles

– Vendredi 7 août 18h30 Grand concert de clôture de la XXI° session de PontiCelli- 50 violoncelles- Guillaume ORTI Saxophone Elena LOUVIOT Percussions
invité de la XXI° édition de PontiCelli, le saxophoniste Guillaume ORTI conduira les 50 violoncellistes venus de France et d’Europe dans une aventure sonore des plus inouïes; Jazz, baroque, musiques du monde seront au programme de cette heureuse rencontre du saxophone et des violoncelles…   .

Théâtre du rempart 11, rue du rempart Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 19 02 97  sebastienpaul39@yahoo.fr

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English : Concerts PontiCelli

L’événement Concerts PontiCelli Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-06-30 par OT des Terres d’Auxois

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