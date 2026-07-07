Dîner concert avec Jerry Yell champ de la perdrix Semur-en-Auxois
samedi 8 août 2026 · champ de la perdrix · Semur-en-Auxois
Informations pratiques
Semur-en-Auxois
Dîner concert avec Jerry Yell
champ de la perdrix Restaurant Bon Vivant Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Concert live avec avec Jerry Yell
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champ de la perdrix Restaurant Bon Vivant Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 81 72 20 restaurant@bonvivantfrance.com
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English : Dîner concert avec Jerry Yell
L’événement Dîner concert avec Jerry Yell Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-07-01 par OT des Terres d’Auxois
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