Les Mercredis Jeux de la Rue Buffon Semur-en-Auxois

Informations pratiques

Semur-en-Auxois

Les Mercredis Jeux de la Rue Buffon

Rue Buffon Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 12:00:00

fin : 2026-07-29 19:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Les Mercredis Jeux de la Rue Buffon

Tout au long de l’été, chaque mercredi après-midi, la rue Buffon à Semur-en-Auxois se transforme en un véritable espace de jeux, de détente et de partage pour les petits comme pour les grands !

Cette belle initiative est portée par les commerçants de la rue La Malle À Val, Cabottine et Jeux & Bobine, qui unissent leurs envies pour faire vivre le centre-ville et offrir un moment convivial aux familles, aux habitants et aux visiteurs.

Entièrement gratuit, cet après-midi est ouvert à tous. Les commerçants mettent à disposition une grande variété d’activités afin que chacun puisse s’amuser à son rythme

– un large choix de jeux de société à découvrir et à essayer ;

– des jeux d’extérieur pour bouger, rire et partager de bons moments ;

– des jeux d’eau, très appréciés lors des chaudes journées d’été ;

– un coin lecture, aménagé pour permettre aux enfants (et aux plus grands !) de s’installer tranquillement avec un livre.

Le principe est simple venir quand on le souhaite, jouer librement, rencontrer d’autres familles et profiter d’une ambiance chaleureuse au cœur de la rue Buffon.

Cette animation est rendue possible grâce à l’implication des commerçants, qui prêtent gratuitement le matériel et souhaitent faire de la rue un lieu vivant, accueillant et intergénérationnel tout au long de l’été.

Au fil des semaines, cette belle aventure continue de grandir grâce à l’enthousiasme d’autres commerçants de la rue qui rejoignent l’initiative. Un grand merci à Jean-Paul, de la boutique Pop-Up, pour sa générosité et tous les petits jeux qu’il met à disposition des enfants. Grâce à ces belles participations, les animations s’enrichissent et permettent d’offrir toujours plus de découvertes et de moments de partage.

Que vous soyez en vacances à Semur-en-Auxois, habitant du secteur ou simplement de passage, venez partager un moment de jeu, de lecture et de bonne humeur. Il y en a pour tous les âges !

Les Mercredis Jeux de la Rue Buffon, c’est l’occasion de redécouvrir le plaisir de jouer ensemble… tout simplement. .

Rue Buffon Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 68 72 39 jeuxetbobine@gmail.com

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English : Les Mercredis Jeux de la Rue Buffon

L’événement Les Mercredis Jeux de la Rue Buffon Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-07-14 par OT des Terres d’Auxois