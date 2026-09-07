Découverte de l’église Saint-Martin – Vitry-en-Artois, église de Vitry-en-Artois, Vitry-en-Artois

Informations pratiques

Découverte de l’église Saint-Martin – Vitry-en-Artois Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 église de Vitry-en-Artois Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découverte de son histoire (destruction et reconstruction après la Première Guerre Mondiale), ses vitraux, de la venue du Général de Gaulle, etc.

église de Vitry-en-Artois rue de l’église – vitry en artois Vitry-en-Artois 62490 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Découverte de son histoire (destruction et reconstruction après la Première Guerre Mondiale), ses vitraux, de la venue du Général de Gaulle, etc.

© Vue de l’église de Vitry-en-Artois – GrafoLab/JP Devulder