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Découverte de l’église Saint-Martin – Vitry-en-Artois, église de Vitry-en-Artois, Vitry-en-Artois

samedi 19 septembre 2026 · église de Vitry-en-Artois · Vitry-en-Artois

Découverte de l’église Saint-Martin – Vitry-en-Artois, église de Vitry-en-Artois, Vitry-en-Artois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
église de Vitry-en-Artois
Adresse
rue de l'église - vitry en artois
Ville
62490 Vitry-en-Artois
Département
Pas-de-Calais

Découverte de l’église Saint-Martin – Vitry-en-Artois Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 église de Vitry-en-Artois Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découverte de son histoire (destruction et reconstruction après la Première Guerre Mondiale), ses vitraux, de la venue du Général de Gaulle, etc.

église de Vitry-en-Artois rue de l’église – vitry en artois Vitry-en-Artois 62490 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Découverte de son histoire (destruction et reconstruction après la Première Guerre Mondiale), ses vitraux, de la venue du Général de Gaulle, etc.

© Vue de l’église de Vitry-en-Artois – GrafoLab/JP Devulder

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