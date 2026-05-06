Les Hauts-de-Caux

Découverte de l’église Sainte-Austreberthe de Veauville-lès-Baons

Les Hauts-de-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Une visite dédiée à l’église Sainte-Austreberthe ? Il fallait bien cela pour découvrir toutes les richesses de l’édifice construit en pierre de taille et silex son clocher-porche du XVIe siècle, ses statues des quatre évangélistes, son jubé en pierre mais aussi le cimetière et les tombes en marbre des Pouyer, famille qui a marqué l’histoire locale. .

Les Hauts-de-Caux 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 99 96 tourisme@yvetot-normandie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte de l’église Sainte-Austreberthe de Veauville-lès-Baons

L’événement Découverte de l’église Sainte-Austreberthe de Veauville-lès-Baons Les Hauts-de-Caux a été mis à jour le 2026-05-06 par Yvetot Normandie Tourisme