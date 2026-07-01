Visite guidée de l’église, Eglise Sainte-Austreberthe, Les Hauts-de-Caux

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Samedi 19 septembre, 10h30 Eglise Sainte-Austreberthe Seine-Maritime

Durée 2h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Une visite dédiée à l’église Sainte-Austreberthe ? Il fallait bien cela pour découvrir toutes les richesses de l’édifice construit en pierre de taille et silex : son clocher-porche du XVIe siècle, ses statues des quatre évangélistes, son jubé en pierre mais aussi le cimetière et les tombes en marbre des POUYER, famille qui a marqué l’histoire locale.

Avec Régine HAUZAY, passionnée d’histoire locale, qui aime partager ses recherches sur sa commune qu’elle enrichit au fil du temps et de ses découvertes.

Eglise Sainte-Austreberthe Rue de l’église, Veauville-lès-Baons, 76190 Les Hauts-de-Caux Les Hauts-de-Caux 76190 Veauville-lès-Baons Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 70 99 96 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@yvetot-normandie.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.yvetot-normandie-tourisme.fr »}]

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