Les Hauts-de-Caux

L’eau des toilettes, elle va où ?

779 Route des Trois Tots Les Hauts-de-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 10:00:00

fin : 2026-09-23 12:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Dessablage, déshuilage, dégrillage, décantation… Ces mots sont inconnus pour vous ? Découvrez la station d’épuration de Veauville-lès-Baons et devenez incollables sur le traitement des eaux usées du territoire avant qu’elles ne retournent dans la nature. Marie-Sophie et Louis, animateurs agricoles au Syndicat d’Eau du Caux Central, vous guideront dans les coulisses de cet équipement. .

779 Route des Trois Tots Les Hauts-de-Caux 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 99 96 tourisme@yvetot-normandie.fr

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English : L’eau des toilettes, elle va où ?

L’événement L’eau des toilettes, elle va où ? Les Hauts-de-Caux a été mis à jour le 2026-05-06 par Yvetot Normandie Tourisme