Découverte de l’espace naturel sensible du Léché Saulgé
Découverte de l’espace naturel sensible du Léché Saulgé samedi 6 juin 2026.
Saulgé
Découverte de l’espace naturel sensible du Léché
Le Lèche Saulgé Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Venez découvrir l’espace naturel sensible du Léché et son magnifique paysage. .
Le Lèche Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net
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English : Découverte de l’espace naturel sensible du Léché
L’événement Découverte de l’espace naturel sensible du Léché Saulgé a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne