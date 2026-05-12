Saulgé

Découverte de l’espace naturel sensible du Léché

Le Lèche Saulgé Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez découvrir l’espace naturel sensible du Léché et son magnifique paysage. .

Le Lèche Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net

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English : Découverte de l’espace naturel sensible du Léché

L’événement Découverte de l’espace naturel sensible du Léché Saulgé a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne