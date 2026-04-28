Saulgé

Secrets et savoir-faire de la Ferme du Léché à Saulgé

Le Lèche Saulgé Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:00:00

fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Gala, Golden, Jonaprince, Dalinette, Danlinsweet, Sainte Germaine… après votre passage à la Ferme du Léché, ces variétés de pommes n’auront plus aucun secret pour vous ! Partez à la rencontre d’un verger généreux où s’épanouissent plus de 4000 pommiers de onze variétés différentes, et aussi des poiriers, abricotiers et pêchers.

Une visite savoureuse qui met l’eau à la bouche !

Gratuit.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme 05 49 91 11 96.

Animation dans le cadre du programme Notre été en Sud Vienne Poitou .

Prévoir une tenue adaptée et des chaussures fermées.

Visite non adaptée aux personnes à mobilité réduite. .

Le Lèche Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Secrets et savoir-faire de la Ferme du Léché à Saulgé

L’événement Secrets et savoir-faire de la Ferme du Léché à Saulgé Saulgé a été mis à jour le 2026-04-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne