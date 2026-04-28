Secrets et savoir-faire de la Ferme du Léché à Saulgé Saulgé
Secrets et savoir-faire de la Ferme du Léché à Saulgé Saulgé mercredi 26 août 2026.
Saulgé
Secrets et savoir-faire de la Ferme du Léché à Saulgé
Le Lèche Saulgé Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-26 16:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Gala, Golden, Jonaprince, Dalinette, Danlinsweet, Sainte Germaine… après votre passage à la Ferme du Léché, ces variétés de pommes n’auront plus aucun secret pour vous ! Partez à la rencontre d’un verger généreux où s’épanouissent plus de 4000 pommiers de onze variétés différentes, et aussi des poiriers, abricotiers et pêchers.
Une visite savoureuse qui met l’eau à la bouche !
Gratuit.
Inscription auprès de l’Office de Tourisme 05 49 91 11 96.
Animation dans le cadre du programme Notre été en Sud Vienne Poitou .
Prévoir une tenue adaptée et des chaussures fermées.
Visite non adaptée aux personnes à mobilité réduite. .
Le Lèche Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com
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English : Secrets et savoir-faire de la Ferme du Léché à Saulgé
L’événement Secrets et savoir-faire de la Ferme du Léché à Saulgé Saulgé a été mis à jour le 2026-04-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne