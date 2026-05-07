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Découverte de l’estran Plouha

Découverte de l’estran Plouha mercredi 15 juillet 2026.

Ville : 22580 Plouha

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Plouha

Découverte de l’estran

Plouha Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Balade en bord de mer à Plouha pour une découverte de la pêche à pied intelligente, de la faune et de la flore de la plage à marée basse ! En collaboration avec le centre Plouharmor. Uniquement sur réservation à l’Office de Tourisme. Environ 2h. Places limitées. 5€ et gratuit pour les de 10 ans.   .

Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 12 47 

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English :

L’événement Découverte de l’estran Plouha a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme Falaises d’Armor

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