Découverte de l’exposition « Soulages. regard objectif », Maison des Consuls, Les Matelles

Informations pratiques

Découverte de l’exposition « Soulages. regard objectif » 19 et 20 septembre Maison des Consuls Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, poussez les portes de la Maison des Consuls et partez à la découverte de l’exposition « Soulages. Regard objectif ».

Cette exposition invite à découvrir l’univers de Pierre Soulages à travers le regard de deux artistes qui ont entretenu avec lui une relation privilégiée. Les photographies de Christophe Hazemann proposent une réinterprétation sensible de son œuvre, tandis que les textes de Jean-Yves Tayac dévoilent une vision intime de l’artiste, entre confidences, souvenirs et rencontres.

Laissez-vous inspirer tout au long de la visite par l’univers et les créations des artistes, puis venez-vous exprimer à votre tour dans un espace entièrement dédié. Une palette variée de matériel artistique vous attend !

Toute la saison, en période d’ouverture, des sacs-à-dos sont disponibles à l’accueil. Ils ont spécialement été imaginés pour les enfants, les adolescents ou les familles et contiennent des jeux et outils permettant de découvrir de manière ludique l’exposition temporaire.

Maison des Consuls Rue des Consuls, 34270 Les Matelles, France Les Matelles 34270 Hérault Occitanie 0499632546 https://grandpicsaintloup.fr/vivre-ici/culture/maison-des-consuls-2/ Evolution de l’homme dans sa phase homo habilis (il y a deux millions d’années), puis homo erectus, en station verticale qui découvrit le langage et l’usage du feu (civilisation de Tautavel, Terra Amata et Mas des Caves), jusqu’à l’homo sapiens sapiens. Une reconstitution permet d’évoquer quel était le paysage, il y a environ 50.000 ans, au pied du Pic Saint-Loup et de l’Hortus, grâce aux fouilles dans la fameuse grotte. A cette époque de la dernière glaciation, le climat, froid et humide, était voisin de celui de la Sibérie actuelle. Des ossements d’animaux en témoignent : ours, urus (grand boeuf), cheval, bouquetin, renne et antilope saïga. Ce musée, au rayonnement dépassant très largement la commune des Matelles qui l’abrite dans un magnifique endroit dans les anciens remparts de la ville, expose aussi régulièrement des peintres locaux. Route (nationale/départ.) – D 986 – Montpellier Nord-Route de Ganges à 18km

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, poussez les portes de la Maison des Consuls et partez à la découverte de l’exposition « Soulages. Regard objectif ».

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