Découverte de l’histoire du théâtre St Maurice, THEATRE ST MAURICE, Guarbecque

Informations pratiques

Découverte de l’histoire du théâtre St Maurice Samedi 19 septembre, 10h00 THEATRE ST MAURICE Pas-de-Calais

pas de limites de personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez l’histoire du Théâtre Saint-Maurice

https://www.youtube.com/watch?v=sCdIOT9IwCc

À l’occasion des Journées du Patrimoine, poussez les portes du Théâtre Saint-Maurice et plongez dans son histoire. Depuis 10 ans, des bénévoles passionnés œuvrent à la rénovation et à la renaissance de ce lieu emblématique, redonnant vie à un patrimoine culturel cher à tous.

Au cours de cette visite, les bénévoles vous raconteront comment ils ont repris le théâtre, réalisé les travaux et les nombreux projets qui ont permis de faire revivre cette salle de spectacle.

Au programme :

Présentation de l’histoire du Théâtre Saint-Maurice

Rencontre avec les bénévoles et les comédiens

Découverte du fonctionnement du théâtre et de ses coulisses

Jeux et quiz autour de l’histoire du lieu

Visite des espaces habituellement fermés au public

Présentation de la future programmation 2026-2027

Une occasion unique de découvrir l’envers du décor, d’échanger avec ceux qui font vivre ce théâtre au quotidien

THEATRE ST MAURICE 3 rue du Marechal Foch 62330 Guarbecque Guarbecque 62330 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0622861017 https://theatre-stmaurice.fr/ [{« data »: {« author »: « THEATRE DE GUARBECQUE », « cache_age »: 86400, « description »: « Un groupe d’amis se ru00e9unit et travaillent ensemble pour ru00e9habiliter un ancien thu00e9u00e2tre sur la commune de Guarbecque. Chaque annu00e9e, ils produisent une piu00e8ce de thu00e9u00e2tre et les bu00e9nu00e9fices sont entiu00e8rement destinu00e9s aux travaux. », « type »: « video », « title »: « LE THEATRE ST MAURICE : Reportage France 3 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/sCdIOT9IwCc/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=sCdIOT9IwCc », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCFU52Agh_Sz8Ssptc7qkglQ », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Exposition / Quiz / Visite des coulisses / Rencontre avec les comédiens et les bénévoles.

©benedictehelleboid