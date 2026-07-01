visite guidée de l’Eglise classée de Guarbecque, EGLISE ST NICOLAS, Guarbecque

Informations pratiques

visite guidée de l’Eglise classée de Guarbecque Samedi 19 septembre, 15h00 EGLISE ST NICOLAS Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

VISITE GUIDEE HISTORIQUE ET ARCHITECTURALE

EGLISE ST NICOLAS PLACE ST NICOLAS 62330 GUARBECQUE Guarbecque 62330 Pas-de-Calais Hauts-de-France EGLISE CLASSEE AUX MONUMENTS HISTORIQUES PARKING / attention course pédestre le même jour. accéssibilité par la rue des Fusillés

VISITE GUIDEE HISTORIQUE ET ARCHITECTURALE

©BrigitteBaudesson