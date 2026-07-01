UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Guarbecque

visite guidée de l’Eglise classée de Guarbecque, EGLISE ST NICOLAS, Guarbecque

samedi 19 septembre 2026 · EGLISE ST NICOLAS · Guarbecque

visite guidée de l’Eglise classée de Guarbecque, EGLISE ST NICOLAS, Guarbecque

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
EGLISE ST NICOLAS
Adresse
PLACE ST NICOLAS 62330 GUARBECQUE
Ville
62330 Guarbecque
Département
Pas-de-Calais

visite guidée de l’Eglise classée de Guarbecque Samedi 19 septembre, 15h00 EGLISE ST NICOLAS Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

VISITE GUIDEE HISTORIQUE ET ARCHITECTURALE

EGLISE ST NICOLAS PLACE ST NICOLAS 62330 GUARBECQUE Guarbecque 62330 Pas-de-Calais Hauts-de-France EGLISE CLASSEE AUX MONUMENTS HISTORIQUES PARKING / attention course pédestre le même jour. accéssibilité par la rue des Fusillés
VISITE GUIDEE HISTORIQUE ET ARCHITECTURALE

©BrigitteBaudesson