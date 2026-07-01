AGENDA · Guarbecque
visite guidée de l’Eglise classée de Guarbecque, EGLISE ST NICOLAS, Guarbecque
samedi 19 septembre 2026 · EGLISE ST NICOLAS · Guarbecque
Informations pratiques
visite guidée de l’Eglise classée de Guarbecque Samedi 19 septembre, 15h00 EGLISE ST NICOLAS Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
VISITE GUIDEE HISTORIQUE ET ARCHITECTURALE
EGLISE ST NICOLAS PLACE ST NICOLAS 62330 GUARBECQUE Guarbecque 62330 Pas-de-Calais Hauts-de-France EGLISE CLASSEE AUX MONUMENTS HISTORIQUES PARKING / attention course pédestre le même jour. accéssibilité par la rue des Fusillés
VISITE GUIDEE HISTORIQUE ET ARCHITECTURALE
©BrigitteBaudesson