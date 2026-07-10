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Découverte de l’Île de Versailles Ile de Versailles Nantes

jeudi 20 août 2026 · Ile de Versailles · Nantes

Découverte de l’Île de Versailles Ile de Versailles Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Ile de Versailles
Adresse
Quai Henri Barbusse
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit | Sur inscription en ligne

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-20 10:00 – 11:30
Gratuit : oui Gratuit | Sur inscription en ligne Tout public 

Plongez dans l’univers des jardins japonais à travers leurs emblèmes essentiels pour en décrypter les codes et l’harmonie.???? Visite proposée par Camille Gorez, animatrice nature.

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