Découverte de l’Île de Versailles Ile de Versailles Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-20 10:00 – 11:30

Gratuit : oui Gratuit | Sur inscription en ligne Tout public

Plongez dans l’univers des jardins japonais à travers leurs emblèmes essentiels pour en décrypter les codes et l’harmonie.???? Visite proposée par Camille Gorez, animatrice nature.

Ile de Versailles Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/ile-de-versailles https://my.weezevent.com/balades-estivales-le-jardin-japonais-de-lile-de-versailles-1



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