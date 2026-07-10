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Découverte de l’Île de Versailles Ile de Versailles Nantes
jeudi 20 août 2026 · Ile de Versailles · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-20 10:00 – 11:30
Gratuit : oui Gratuit | Sur inscription en ligne Tout public
Plongez dans l’univers des jardins japonais à travers leurs emblèmes essentiels pour en décrypter les codes et l’harmonie.???? Visite proposée par Camille Gorez, animatrice nature.
Ile de Versailles Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/ile-de-versailles https://my.weezevent.com/balades-estivales-le-jardin-japonais-de-lile-de-versailles-1
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