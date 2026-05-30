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– 22,7° C – Molécule & Jan Kounen Planétarium de Nantes Nantes

– 22,7° C – Molécule & Jan Kounen Planétarium de Nantes Nantes

– 22,7° C – Molécule & Jan Kounen Planétarium de Nantes Nantes mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Planétarium de Nantes

Adresse : 8 Rue des Acadiens

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 18:00

Tarif : Sans réservation - Distribution des billets à partir de 17h Entrée gratuite, sans réservation, dans la limite de 59 places disponibles.Distribution des billets à partir de 17h.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-21 18:00 – 18:40
Gratuit : oui Sans réservation – Distribution des billets à partir de 17h Entrée gratuite, sans réservation, dans la limite de 59 places disponibles.Distribution des billets à partir de 17h. Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99 

Dans le cadre du Voyage à Nantes Seul au Groenland, l’artiste Molécule, compositeur de musique électronique, a capturé les sons de l’Arctique pour les intégrer dans une création musicale. Inspiré par cette aventure, le réalisateur Jan Kounen met en images cette musique. « – 22.7 °C » vous embarque dans un voyage initiatique aux sources de la création musicale. Accès refusé pour les enfants de moins de 6 ans. Du 4 juillet au 31 août 2026 :tous les jours à 18h – Durée : 40 minutes

Planétarium de Nantes Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 73 99 23 https://planetarium.nantesmetropole.fr planetarium@nantesmetropole.fr https://www.levoyageanantes.fr/evenements/le-voyage-estival/


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