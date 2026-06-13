KipikDufon – Animation autour des arts plastiques Ateliers Dulcie september Nantes
KipikDufon – Animation autour des arts plastiques Ateliers Dulcie september Nantes mardi 4 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-04 14:30 – 17:00
Gratuit : oui Tout public
Nous vous proposons deux après-midi d’août pour dessiner ensemble. Rejoignez-nous dans la cour de Dulcie september en famille ou entre amis pour réaliser vos plus beaux chefs-d’œuvre sur papiers.
Ateliers Dulcie september Nantes 44000
06 48 51 43 47
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