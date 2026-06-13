Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

KipikDufon – Animation autour des arts plastiques Ateliers Dulcie september Nantes

KipikDufon – Animation autour des arts plastiques Ateliers Dulcie september Nantes

KipikDufon – Animation autour des arts plastiques Ateliers Dulcie september Nantes mardi 4 août 2026.

Lieu : Ateliers Dulcie september

Adresse : 5 Rue Fénelon, 44000 Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 14:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-04 14:30 – 17:00
Gratuit : oui  Tout public 

Nous vous proposons deux après-midi d’août pour dessiner ensemble. Rejoignez-nous dans la cour de Dulcie september en famille ou entre amis pour réaliser vos plus beaux chefs-d’œuvre sur papiers.

Ateliers Dulcie september Nantes 44000
06 48 51 43 47


Afficher la carte du lieu Ateliers Dulcie september et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)