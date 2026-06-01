Rendez-vous aux pataugeoires 2026, Pataugeoire de Malakoff, Nantes
Rendez-vous aux pataugeoires 2026, Pataugeoire de Malakoff, Nantes lundi 3 août 2026.
Rendez-vous aux pataugeoires 2026 3 – 5 août Pataugeoire de Malakoff Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-03T16:15:00+02:00 – 2026-08-03T18:30:00+02:00
Fin : 2026-08-05T16:15:00+02:00 – 2026-08-05T19:30:00+02:00
Profiter d’activités artistiques, culturelles et sportives et de plusieurs concerts entre deux baignades ?
C’est exactement ce que propose l’association PaQ’la Lune avec le festival Rendez-vous aux pataugeoires, qui aura lieu du 22 juillet au 8 août ! Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour cette 8e édition !
Et tout au long de l’été, des balades culturelles seront également proposées, pour aller à la (re)découverte d’évènements culturels nantais.
Programme complet et informations à retrouver sur notre site.
Pataugeoire de Malakoff Rue de Hongrie, 44000 Nantes Nantes 44021 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire
Cet été, le festival Rendez-vous aux pataugeoires aura lieu à Malakoff du 3 au 5 août ! Festival Famille
PaQ’la Lune
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