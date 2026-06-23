Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ibrahima Diawara and band Plaine de jeux La Halvêque Nantes

Ibrahima Diawara and band Plaine de jeux La Halvêque Nantes

Ibrahima Diawara and band Plaine de jeux La Halvêque Nantes jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Plaine de jeux La Halvêque

Adresse : 23 Rue Léon Serpollet

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 18:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-30 18:30 – 19:30
Gratuit : oui  Tout public 

Ibrahima Diawara and band WASSOLON GROOVE Musique Malienne et spectacle de danse

Plaine de jeux La Halvêque Nantes Erdre Nantes 44300


Afficher la carte du lieu Plaine de jeux La Halvêque et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)