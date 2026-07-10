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Les Labos de l’été Médiathèque Lisa Bresner Nantes

jeudi 30 juillet 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes

Les Labos de l’été Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Médiathèque Lisa Bresner
Adresse
23 Boulevard Emile Romanet
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-30 16:00 – 17:00
Gratuit : oui  Tout public 

Selon le public présent sur place, les bibliothécaires vous proposent une heure d’activités collectives : ateliers créatifs, jeux, partage de coups de cœur… Vous pouvez aussi venir avec vos idées !

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/


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