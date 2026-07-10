UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Atelier sur le budget par l’association Agir pour l’intégration bancaire Maison de quartier des Haubans Nantes

jeudi 30 juillet 2026 · Maison de quartier des Haubans · Nantes

Atelier sur le budget par l’association Agir pour l’intégration bancaire Maison de quartier des Haubans Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Maison de quartier des Haubans
Adresse
1 Bis Boulevard de Berlin
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Inscription par téléphone, mail ou via le site internet

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-30 14:00 –
Gratuit : oui Inscription par téléphone, mail ou via le site internet Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior 

Jeu de plateau pour représenter les revenus et les dépenses d’un mois d’une famille. C’est en équipe, dans un esprit de convivialité, que l’on cherche les meilleures réponses. Les thèmes des questions portent sur : la banque, les assurances et crédits, l’épargne, les loisirs,le logement, la consommation etc.

Maison de quartier des Haubans Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 59 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E1445 mq-haubans@mairie-nantes.fr 07 69 81 65 18 http://apib44.fr


Afficher la carte du lieu Maison de quartier des Haubans et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)