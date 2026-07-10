Atelier sur le budget par l’association Agir pour l’intégration bancaire Maison de quartier des Haubans Nantes
jeudi 30 juillet 2026 · Maison de quartier des Haubans · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-30 14:00 –
Gratuit : oui Inscription par téléphone, mail ou via le site internet Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior
Jeu de plateau pour représenter les revenus et les dépenses d’un mois d’une famille. C’est en équipe, dans un esprit de convivialité, que l’on cherche les meilleures réponses. Les thèmes des questions portent sur : la banque, les assurances et crédits, l’épargne, les loisirs,le logement, la consommation etc.
Maison de quartier des Haubans Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 59 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E1445 mq-haubans@mairie-nantes.fr 07 69 81 65 18 http://apib44.fr
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