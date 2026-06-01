La Paillote Voyageuse 2026 #5 : Kiwi Vandale + Orange Pickers Maison de quartier de Doulon Nantes
La Paillote Voyageuse 2026 #5 : Kiwi Vandale + Orange Pickers Maison de quartier de Doulon Nantes jeudi 30 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-30 17:30 – 20:30
Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Senior, Tout public, Personne en situation de handicap
La Paillote Voyageuse, c’est un rendez-vous culturel incontournable dans les quartiers Est de Nantes. Les équipes de l’Accoord vous proposent des “apéros-concerts” gratuits dans l’espace public en partenariat avec les acteurs culturels du territoire. En tout, 8 soirées concerts sont proposées en itinérance dans les quartiers nantais. Ensuite, place à la détente et à la musique pour profiter des belles soirées d’été :Kiwi Vandale : https://www.facebook.com/KiwiVandaleOrange Pickers : https://www.facebook.com/OrangePickers/
Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 50 60 40 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-doulon/ doulon@accoord.fr https://www.instagram.com/maisondequartierdoulon/
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