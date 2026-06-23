Le musée en 1h Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-04 10:30 – 11:30

Gratuit : non Tarif : 12€/8€/4€/2,5€Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligne Adulte

Du 13e au 21e siècle, parcourez 9 siècles de création artistique dans les collections du musée à la découverte de ses chefs-d’œuvre.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2414662293760400061



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