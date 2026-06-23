Le musée en 1h Musée d’arts de Nantes Nantes
Le musée en 1h Musée d’arts de Nantes Nantes samedi 4 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-04 10:30 – 11:30
Gratuit : non Tarif : 12€/8€/4€/2,5€Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligne Adulte
Du 13e au 21e siècle, parcourez 9 siècles de création artistique dans les collections du musée à la découverte de ses chefs-d’œuvre.Durée : 1h
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2414662293760400061
Afficher la carte du lieu Musée d’arts de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Café asso : Culture et accessibilité, APF France handicap – Délégation, Nantes 23 juin 2026
- Contes, comptines et jeux de doigts (Festival Héroïnes de 7 lieux), Maison des Familles, 17 rue Etienne Coutan, Nantes, Nantes 23 juin 2026
- Festival CinéPride 2026, Cinéma Katorza, Nantes 23 juin 2026
- Bois de Rêves (Festival Héroïnes de 7 lieux), RAPI, ZA, 15-TER bd Jean-Moulin, Nantes, Nantes 23 juin 2026
- Musique à l’Ecole | Ecole Alain Fournier, Conservatoire de Nantes, Nantes 23 juin 2026