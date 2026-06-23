Destination Musée (à partir de 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-08 15:00 – 16:30

Gratuit : non Tarif : 12€/8€/4€/2,5€Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligne Adulte – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Partez en vacances au musée ! Au travers d’œuvres d’art invitant au voyage, prenez le train d’une aventure dessinée et réalisez votre carte postale inspirée de la campagne, la ville ou les bords de mer… Puis repartez avec ce souvenir de votre visite !Durée : 1h30

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2416054754350400027



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