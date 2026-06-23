Destination Musée (à partir de 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes
Destination Musée (à partir de 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes samedi 8 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-08 15:00 – 16:30
Gratuit : non Tarif : 12€/8€/4€/2,5€Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligne Adulte – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
Partez en vacances au musée ! Au travers d’œuvres d’art invitant au voyage, prenez le train d’une aventure dessinée et réalisez votre carte postale inspirée de la campagne, la ville ou les bords de mer… Puis repartez avec ce souvenir de votre visite !Durée : 1h30
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2416054754350400027
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