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Découverte du Jardin des Fonderies, Jardin des Fonderies, Nantes

mardi 21 juillet 2026 · Jardin des Fonderies · Nantes

Découverte du Jardin des Fonderies, Jardin des Fonderies, Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Lieu
Jardin des Fonderies
Adresse
Rue Louis Joxe, Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Découverte du Jardin des Fonderies Mardi 21 juillet, 10h00 Jardin des Fonderies Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T11:30:00+02:00

Une déambulation à la découverte de l’histoire du lieu et des espèces végétales qu’il abrite : savonnier, néflier, camélia, sauge, bambouseraie, aloé vera, orme de Samarie, camphrier, feijoa… En fin de visite, l’association Nya Talents vous présentera son projet associatif « La Canopée des Fonderies ».
Visite proposée par Caroline Lebaudy, animatrice nature, et Françoise de Cossette, guide-conférencière.

Jardin des Fonderies Rue Louis Joxe, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/balades-estivales-decouverte-du-jardin-des-fonderies »}]
Visite organisée dans le cadre des balades estivales patrimoniales Balades estivales 2026 Été2026

Valéry Joncheray – Nantes Métropole

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