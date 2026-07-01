Découverte du Jardin des Fonderies, Jardin des Fonderies, Nantes
mardi 21 juillet 2026 · Jardin des Fonderies · Nantes
Informations pratiques
Découverte du Jardin des Fonderies Mardi 21 juillet, 10h00 Jardin des Fonderies Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T11:30:00+02:00
Une déambulation à la découverte de l’histoire du lieu et des espèces végétales qu’il abrite : savonnier, néflier, camélia, sauge, bambouseraie, aloé vera, orme de Samarie, camphrier, feijoa… En fin de visite, l’association Nya Talents vous présentera son projet associatif « La Canopée des Fonderies ».
Visite proposée par Caroline Lebaudy, animatrice nature, et Françoise de Cossette, guide-conférencière.
Jardin des Fonderies Rue Louis Joxe, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/balades-estivales-decouverte-du-jardin-des-fonderies »}]
Visite organisée dans le cadre des balades estivales patrimoniales Balades estivales 2026 Été2026
Valéry Joncheray – Nantes Métropole
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