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Rendez-vous au jardin Sensive Terre Jardin Sensive terre Nantes

Rendez-vous au jardin Sensive Terre Jardin Sensive terre Nantes

Rendez-vous au jardin Sensive Terre Jardin Sensive terre Nantes mercredi 12 août 2026.

Lieu : Jardin Sensive terre

Adresse : rue de l'équateur nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 17:30

Tarif : gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-12 17:30 – 19:00
Gratuit : oui gratuit Tout public 

Venez jardiner du semis à l’arrosage sans oublier l’entretien de ce jardin collectif au quartier ! Il est aussi possible de simplement venir discuter,participer aux activités saisonnières comme de la peinture, des petites préparations culinaires, des jeux, etc.Contactez l’association ECOS pour plus d’informations !

Jardin Sensive terre Nantes 44300


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