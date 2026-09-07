Découverte de l’observatoire du lac, Observatoire du lac, Le Bourget-du-Lac
dimanche 20 septembre 2026 · Observatoire du lac · Le Bourget-du-Lac
Informations pratiques
Découverte de l’observatoire du lac Dimanche 20 septembre, 10h00 Observatoire du lac Savoie
Limité à 15 personnes en même temps dans l’observatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découvrez les oiseaux du lac du Bourget depuis l’observatoire du lac. A l’aide de jumelles et de longues-vues, des bénévoles sur le site vous aideront à reconnaitre les espèces présentes.
Observatoire du lac 73370 Le Bourget du Lac Le Bourget-du-Lac 73370 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 85 20 03 https://www.fne-aura.org/savoie/ Observatoire du sud du lac du Bourget dans la zone protégée du domaine de Buttet Parking au niveau des terrains de tennis de Technolac
Découvrez les oiseaux du lac du Bourget depuis l’observatoire du lac. A l’aide de jumelles et de longues-vues, des bénévoles sur le site vous aideront à reconnaitre les espèces présentes.
©FNESavoie
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