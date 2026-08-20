Le château de Thomas II, un palais ruiné entre lac et marais, Château Thomas II de Savoie, Le Bourget-du-Lac

Informations pratiques

Le château de Thomas II, un palais ruiné entre lac et marais 19 et 20 septembre Château Thomas II de Savoie Savoie

RDV devant la grille d’entrée (fermée). Durée 1h. Début de la visite toutes les heures. Renseignement à l’Office du tourisme d’Aix-les-Bains – Riviera des Alpes (04 79 88 68 00). Pas d’inscription préalable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les vestiges de cet ancien château comtal permettent d’évoquer le passé glorieux de ce lieu prestigieux. Visite animée par un guide-conférencier de la Fondation Facim.

Château Thomas II de Savoie 73370 Le Bourget du Lac Le Bourget-du-Lac 73370 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479250199 http://www.lebourgetdulac.fr Situé sur la commune du Bourget-du-Lac, à l’extrémité Sud du lac, le château n’était à l’origine qu’un simple rendez-vous de chasse accompagné d’un vivier, construit sur une terre acquise en 1248 auprès du Prieuré du Bourget par Thomas II de Savoie. Il est de forme quadrilatère avec des tours carrées. Le château conserve une architecture militaire mais la sécurité de celui-ci était assurée par le marais qui l’entoure, un pont-levis et un fossé. Il fut, pour son époque, le château le plus confortable de Savoie. Aujourd’hui, ce sont des vestiges dont une partie est restaurée et se visitent avec un guide-conférencier de la Fondation Facim. Parking de la Croix verte

Les vestiges de cet ancien château comtal permettent d’évoquer le passé glorieux de ce lieu prestigieux. Visite animée par un guide-conférencier de la Fondation Facim.

@Ministère de la Culture