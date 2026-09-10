Une nuit à l’observatoire, Observatoire du lac, Le Bourget-du-Lac
samedi 19 septembre 2026 · Observatoire du lac · Le Bourget-du-Lac
Informations pratiques
Une nuit à l’observatoire Samedi 19 septembre, 18h00 Observatoire du lac Savoie
Prévoir lampe frontale, cache-oreilles, pique-nique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
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Observatoire du lac 73370 Le Bourget du Lac Le Bourget-du-Lac 73370 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 85 20 03 https://www.fne-aura.org/savoie/ [{« type »: « email », « value »: « savoie@fne-aura.org »}] Observatoire du sud du lac du Bourget dans la zone protégée du domaine de Buttet Parking au niveau des terrains de tennis de Technolac
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©PhilippeFrancoz
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