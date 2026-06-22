Découverte de l’œuvre contemporaine L’eau, la terre, l’air et le feu de l’artiste Jean-Pierre Uhlen dans l’église de Saint-Amand-le-Petit (NUIT DES EGLISES) Saint-Amand-le-Petit samedi 4 juillet 2026.

Saint-Amand-le-Petit

Découverte de l’œuvre contemporaine L’eau, la terre, l’air et le feu de l’artiste Jean-Pierre Uhlen dans l’église de Saint-Amand-le-Petit (NUIT DES EGLISES)

Église Saint-Amand-le-Petit Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:15:00

fin : 2026-07-04 20:15:00

Date(s) :

2026-07-04

Dans le cadre de la Nuit des églises , laissez-vous surprendre par la beauté de la magnifique œuvre contemporaine qui orne la petite église rurale de Saint-Amand-le-Petit. Intitulée L’eau, la terre, l’air et le feu , elle a été créée par l’artiste Jean-Pierre Uhlen en 2015 autour des 4 éléments et des 4 points cardinaux. Financée par la municipalité pour compléter les travaux de restauration de l’église, elle combine vitraux, fresque, autel, mobilier et luminaires, donnant à ce monument du XIIIe siècle un tout autre visage ! Visite organisée par la paroisse Sainte-Anne, animée par un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages. Messe à 18h avant la visite puis pique-nique tiré du sac (non obligatoires). Visite ouverte à tous. .

Église Saint-Amand-le-Petit 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 57 60 mediationpahmb@gmail.com

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L’événement Découverte de l’œuvre contemporaine L’eau, la terre, l’air et le feu de l’artiste Jean-Pierre Uhlen dans l’église de Saint-Amand-le-Petit (NUIT DES EGLISES) Saint-Amand-le-Petit a été mis à jour le 2026-06-22 par Terres de Limousin