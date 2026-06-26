Fête de la cerise et vide grenier Place de l’église Saint-Amand-le-Petit dimanche 5 juillet 2026.

Saint-Amand-le-Petit

Fête de la cerise et vide grenier

Place de l’église Le bourg Saint-Amand-le-Petit Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Fête de la cerise avec au programme vide grenier de 10h à 17h, petit marché de producteurs et artisans locaux et spectacle de danse country à 15h30. Restauration et Buvette. .

Place de l’église Le bourg Saint-Amand-le-Petit 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81 saintamandph@gmail.com

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English : Fête de la cerise et vide grenier

L’événement Fête de la cerise et vide grenier Saint-Amand-le-Petit a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Portes de Vassivière