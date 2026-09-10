Découverte de l’orgue de l’église Saint-Vincent, Église Saint-Vincent, Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Découverte de l’orgue de l’église Saint-Vincent Samedi 19 septembre, 11h00 Église Saint-Vincent Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Marc Meyraud, organiste titulaire de l’église paroissiale de Lourdes, vous présente cet instrument de facture baroque franco-allemande.

La découverte se poursuit par une visite de la tribune, suivie d’un « concert du marché ».

Église Saint-Vincent Adour Ânes Pyrénées, Par de Arribarat, Lesponne, 65200 Bagnères-de-Bigorre, France Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie Sur le plan architectural et archéologique, il s’agit d’un monument de première importance pour la compréhension de l’architecture haut-pyrénéenne postérieure au milieu du XIVe siècle (disposition du clocher, du portail, des voûtes en pierre et en bois, des charpentes…). L’église primitive fut édifiée hors les murs au XIIIe siècle, sur l’emplacement d’édifices plus anciens déjà à vocation religieuse. Une première nef est élevée à l’emplacement actuel, suivie, au XIVe siècle, du clocher-mur. A la fin du XIVe siècle et au début du 15e, une nouvelle nef est commencée. A la fin du 15e – début XVIe siècle, les travaux reprennent. Le portail sud est réalisé de 1539 à 1557. A la fin du XVIIe siècle, d’importantes restaurations ont lieu après le tremblement de terre de 1560. La voûte en bois date de 1676. Importantes modifications au XIXe siècle (reconstruction du clocher-mur, de la flèche et de la galerie haute, ainsi que de deux chapelles sud). L’église se termine par une abside à sept pans.

Marc Meyraud, organiste titulaire de l’église paroissiale de Lourdes, vous présente cet instrument de facture baroque franco-allemande.

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