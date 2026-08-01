Balade poétique Place des Thermes Bagnères-de-Bigorre
vendredi 21 août 2026 · Place des Thermes · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Bagnères-de-Bigorre
Balade poétique
Place des Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
La balade à la fraîcheur du soir dans le vallon de Salut.
Durée 1h30 environ
Les enfants sont les bienvenus et le prix est libre. .
Place des Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 07 38 31 35
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English :
A stroll in the cool of the evening through the Salut Valley.
Duration: about 1 hour and 30 minutes
L’événement Balade poétique Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-08-07 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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