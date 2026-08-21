Découverte de l’orgue en la basilique Notre-Dame-de-Boulogne, Église Notre-Dame, Boulogne-Billancourt
dimanche 20 septembre 2026 · Église Notre-Dame · Boulogne-Billancourt
Informations pratiques
Découverte de l’orgue en la basilique Notre-Dame-de-Boulogne Dimanche 20 septembre, 15h45 Église Notre-Dame Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:45:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:45:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
« Tous aux claviers ! » Découverte participative de l’orgue.
Église Notre-Dame 2 Rue de l’Eglise, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 0146999920 http://www.notredamedeboulogne.fr Seul témoin du passé médiéval de Boulogne, l’église construite selon le désir de Philippe IV le Bel est aussi remarquable pour sa restauration du XIXe siècle, érudite et poétique. Métro. ligne10- bus: 123,260,460
« Tous aux claviers ! » Découverte participative de l’orgue.
© Alain de Baudus
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