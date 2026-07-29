DÉCOUVERTE DE SETE ET DES LAGUNES DE L’ÉTANG DE THAU EN VTT ELECTRIQUE Sète

Informations pratiques

Sète

DÉCOUVERTE DE SETE ET DES LAGUNES DE L’ÉTANG DE THAU EN VTT ELECTRIQUE

4 quai Aspirant Herbert Sète Hérault

Tarif : 59 – 59 – 59 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Au départ du restaurant Le Boucanier, quai Aspirant Herber à Sète, partez à la découverte de la Pointe Courte, de l’étang de Thau, de ses lagunes et de ses merveilles cachées en VTT électrique. La balade guidée se conclut par un verre de blanc en terrasse au Boucanier. VTT électrique, casque, guide et vin blanc, tout est compris.

Une balade guidée entre canal, étang et quartiers secrets

Au départ du Boucanier, vous enfourchez votre VTT électrique et suivez votre guide dans les recoins les plus authentiques de Sète. La Pointe Courte, ce village dans la ville où les pêcheurs vivent encore au rythme des marées, l’étang de Thau et ses tables conchylicoles, ses lagunes, ses oiseaux, ses couchers de soleil une autre façon de découvrir l’île singulière, loin des sentiers battus.

Le VTT électrique la liberté sans effort

Accessible à tous les niveaux, la balade en VTT électrique permet de couvrir les kilomètres sans effort, dans un cadre où les pistes cyclables longent canaux, étang et Méditerranée. Casque fourni, assistance électrique assurée, il n’y a plus qu’à regarder et s’émerveiller.

Le verre de blanc, la cerise sur le gâteau

La visite se termine autour d’un verre de vin blanc en terrasse au Boucanier, face aux bateaux de pêche du quai Aspirant Herber. Cuisine locale, bar à vins, sardine à l’escabèche, thon rouge en croûte, huîtres gratinées, maquereaux à la moutarde. De quoi prolonger la soirée après la balade. .

4 quai Aspirant Herbert Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 34 22 58 31 francoisdomingues@yahoo.fr

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English : DÉCOUVERTE DE SETE ET DES LAGUNES DE L’ÉTANG DE THAU EN VTT ELECTRIQUE

Starting from Le Boucanier restaurant on Quai Aspirant Herber in Sète, set out to explore Pointe Courte, the Étang de Thau, its lagoons, and the hidden wondersby electric mountain bike. The guided tour ends with a glass of white wine on the terrace at Le Boucanier. Electric mountain bike, helmet, guide, and white wine—everything is included.

L’événement DÉCOUVERTE DE SETE ET DES LAGUNES DE L’ÉTANG DE THAU EN VTT ELECTRIQUE Sète a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau