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Découverte d’entreprise COMEBO Industries CLAZAY Bressuire

vendredi 11 septembre 2026 · CLAZAY · Bressuire

Découverte d’entreprise COMEBO Industries CLAZAY Bressuire

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
CLAZAY
Adresse
13 Chemin du Bois Domaine Girard
Ville
79300 Bressuire
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Bressuire

Découverte d’entreprise COMEBO Industries

CLAZAY 13 Chemin du Bois Domaine Girard Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 11:00:00
fin : 2026-09-11 12:00:00

Date(s) :
2026-09-11

Découverte de l’entreprise COMEBO Industries, suivi du verre de l’amitié.   .

CLAZAY 13 Chemin du Bois Domaine Girard Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 01 23 

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English : Découverte d’entreprise COMEBO Industries

L’événement Découverte d’entreprise COMEBO Industries Bressuire a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Bocage Bressuirais

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