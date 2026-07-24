Découverte d’entreprise COMEBO Industries CLAZAY Bressuire

Informations pratiques

Bressuire

Découverte d’entreprise COMEBO Industries

CLAZAY 13 Chemin du Bois Domaine Girard Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 11:00:00

fin : 2026-09-11 12:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Découverte de l’entreprise COMEBO Industries, suivi du verre de l’amitié. .

CLAZAY 13 Chemin du Bois Domaine Girard Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 01 23

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English : Découverte d’entreprise COMEBO Industries

L’événement Découverte d’entreprise COMEBO Industries Bressuire a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Bocage Bressuirais