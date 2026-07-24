AGENDA · Bressuire
Découverte d’entreprise COMEBO Industries CLAZAY Bressuire
vendredi 11 septembre 2026 · CLAZAY · Bressuire
Informations pratiques
Bressuire
Découverte d’entreprise COMEBO Industries
CLAZAY 13 Chemin du Bois Domaine Girard Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 11:00:00
fin : 2026-09-11 12:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Découverte de l’entreprise COMEBO Industries, suivi du verre de l’amitié. .
CLAZAY 13 Chemin du Bois Domaine Girard Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 01 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Découverte d’entreprise COMEBO Industries
L’événement Découverte d’entreprise COMEBO Industries Bressuire a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Bocage Bressuirais
À voir aussi à Bressuire (Deux-Sèvres)
- La Guinguette du Château Danses de salon Château de Bressuire Bressuire 31 juillet 2026
- La Guinguette du Château Soirée Rock Swing et West Coast Swing Château de Bressuire Bressuire 1 août 2026
- Théâtre Jouons encore Logis de Puy Blain Bressuire 5 août 2026
- La Guinguette du Château Danses de salon Château de Bressuire Bressuire 7 août 2026
- Marché des Producteurs de Pays Prairie du Château Bressuire 21 août 2026