Découverte des arts énergétiques et martiaux chinois Piscine Municipale Saint-Amour

Informations pratiques

Saint-Amour

Découverte des arts énergétiques et martiaux chinois

Piscine Municipale 6 Avenue des Sports Saint-Amour Jura

Tarif : 1.1 – 1.1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03 23:59:00

Date(s) :

2026-07-03

Séance de découverte des arts énergétiques et martiaux chinois, menée par Katy GOY et proposée par l’association Eveil Coligny. Au programme Taï chi, Qi gong et méditation. Ouvert à tous. .

Piscine Municipale 6 Avenue des Sports Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 23 31 58

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English : Découverte des arts énergétiques et martiaux chinois

L’événement Découverte des arts énergétiques et martiaux chinois Saint-Amour a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA