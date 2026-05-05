Découverte des arts énergétiques et martiaux chinois Piscine Municipale Saint-Amour
vendredi 3 juillet 2026 · Piscine Municipale · Saint-Amour
Informations pratiques
Saint-Amour
Découverte des arts énergétiques et martiaux chinois
Piscine Municipale 6 Avenue des Sports Saint-Amour Jura
Tarif : 1.1 – 1.1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03 23:59:00
Date(s) :
2026-07-03
Séance de découverte des arts énergétiques et martiaux chinois, menée par Katy GOY et proposée par l’association Eveil Coligny. Au programme Taï chi, Qi gong et méditation. Ouvert à tous. .
Piscine Municipale 6 Avenue des Sports Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 23 31 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Découverte des arts énergétiques et martiaux chinois
L’événement Découverte des arts énergétiques et martiaux chinois Saint-Amour a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA