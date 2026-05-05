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AGENDA · Saint-Amour

Découverte des arts énergétiques et martiaux chinois Piscine Municipale Saint-Amour

vendredi 3 juillet 2026 · Piscine Municipale · Saint-Amour

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Piscine Municipale
Adresse
6 Avenue des Sports
Ville
39160 Saint-Amour
Département
Jura
Tarif
1.1 1.1 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Amour

Découverte des arts énergétiques et martiaux chinois

Piscine Municipale 6 Avenue des Sports Saint-Amour Jura

Tarif : 1.1 – 1.1 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03 23:59:00

Date(s) :
2026-07-03

Séance de découverte des arts énergétiques et martiaux chinois, menée par Katy GOY et proposée par l’association Eveil Coligny. Au programme Taï chi, Qi gong et méditation. Ouvert à tous.   .

Piscine Municipale 6 Avenue des Sports Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 23 31 58 

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English : Découverte des arts énergétiques et martiaux chinois

L’événement Découverte des arts énergétiques et martiaux chinois Saint-Amour a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA

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