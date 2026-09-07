Découverte des cabanes de Villevieille, Plateau de Catet, Villevieille

Informations pratiques

Découverte des cabanes de Villevieille Dimanche 20 septembre, 09h00 Plateau de Catet Gard

Réservation obligatoire. Limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T09:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T09:30:00+02:00

Partez pour une balade de 4 km à la découverte du plateau de Catet et de son patrimoine : nombreuses capitelles, murs en pierre sèche et riche flore méridionale.

Départ à 9h.

Plateau de Catet Chemin de Catet 30250 Villevieille Villevieille 30250 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.assv-villevieille.org/contact-1 »}] https://www..assv-villevieille.org/contact-1

Partez pour une balade de 4 km à la découverte du plateau de Catet et de son patrimoine :nombreuses capitelles,murs en pierre sèche,riche flore méridionale.

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