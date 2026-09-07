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Découverte des cabanes de Villevieille, Plateau de Catet, Villevieille

dimanche 20 septembre 2026 · Plateau de Catet · Villevieille

Découverte des cabanes de Villevieille, Plateau de Catet, Villevieille

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Plateau de Catet
Adresse
Chemin de Catet 30250 Villevieille
Ville
30250 Villevieille
Département
Gard
Tarif
Réservation obligatoire. Limité à 15 personnes.

Découverte des cabanes de Villevieille Dimanche 20 septembre, 09h00 Plateau de Catet Gard

Réservation obligatoire. Limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T09:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T09:30:00+02:00

Partez pour une balade de 4 km à la découverte du plateau de Catet et de son patrimoine : nombreuses capitelles, murs en pierre sèche et riche flore méridionale.
Départ à 9h.

Plateau de Catet Chemin de Catet 30250 Villevieille Villevieille 30250 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.assv-villevieille.org/contact-1 »}] https://www..assv-villevieille.org/contact-1
Partez pour une balade de 4 km à la découverte du plateau de Catet et de son patrimoine :nombreuses capitelles,murs en pierre sèche,riche flore méridionale.

©ASSV

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