Visite guidée de Villevieille, Villevieille intra muros, Villevieille

Informations pratiques

Visite guidée de Villevieille Vendredi 18 septembre, 13h00 Villevieille intra muros Gard

Gratuit. Réservé aux classes CM2 CM1 de l’école du village.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T13:00:00+02:00 – 2026-09-18T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T13:00:00+02:00 – 2026-09-18T13:30:00+02:00

Visite guidée des rues du centre ancien de Villevieille, commentée par un professeur d’histoire. Anecdotes, faits divers et supports graphiques permettront aux élèves de mieux comprendre l’histoire du village et de porter un nouveau regard sur son patrimoine.

Visite réservée aux élèves de l’école de Villevieille.

Villevieille intra muros Boulevard de l’Aube 30250 Villevielle Villevieille 30250 Super Cannes Gard Occitanie

Visite guidée des rues du centre ancien du village, commentée par un professeur d’histoire avec des anecdotes, des faits divers etc avec des outils graphiques pour mieux comprendre l’intérêt de la de…

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