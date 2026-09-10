Informations pratiques

Découverte des casques VR Bibliothèque Maurepas Rennes Mercredi 21 octobre, 16h30 Ille-et-Vilaine

Initiation et jeux

Initiation au casque de réalité virtuelle et découverte de nouveaux jeux !

Adultes & ados à partir de 11 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-21T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-21T18:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38



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