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AGENDA · Rennes

Découverte des casques VR Bibliothèque Maurepas Rennes

mercredi 21 octobre 2026 · Bibliothèque Maurepas · Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Maurepas
Adresse
32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Découverte des casques VR Bibliothèque Maurepas Rennes Mercredi 21 octobre, 16h30 Ille-et-Vilaine

Initiation et jeux

Initiation au casque de réalité virtuelle et découverte de nouveaux jeux !
Adultes & ados à partir de 11 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-21T16:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-21T18:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38


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