DÉCOUVERTE DES CHATEAUX SUITES, Chapelle du Gandspette, Éperlecques

Informations pratiques

DÉCOUVERTE DES CHATEAUX SUITES Dimanche 20 septembre, 14h30 Chapelle du Gandspette Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Partez à la découverte de 4 châteaux encore existants : Hellebrouck, Lysensonne, Gandspette et Bleue Maison. La visite se terminera à la chapelle du Gandspette où l’exposition qui y est consacrée sera installée

Chapelle du Gandspette rue du Gandspette, Eperlecques Éperlecques 62910 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Partez à la découverte de 4 châteaux encore existants : Hellebrouck, Lysensonne, Gandspette et Bleue Maison. La visite se terminera à la chapelle du Gandspette où l’exposition qui y est consacrée…

©Association Histoire et Patrimoine d’Eperlecques