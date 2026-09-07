DÉCOUVERTE DES CHATEAUX SUITES, Chapelle du Gandspette, Éperlecques
dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle du Gandspette · Éperlecques
Informations pratiques
DÉCOUVERTE DES CHATEAUX SUITES Dimanche 20 septembre, 14h30 Chapelle du Gandspette Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Partez à la découverte de 4 châteaux encore existants : Hellebrouck, Lysensonne, Gandspette et Bleue Maison. La visite se terminera à la chapelle du Gandspette où l’exposition qui y est consacrée sera installée
Chapelle du Gandspette rue du Gandspette, Eperlecques Éperlecques 62910 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Partez à la découverte de 4 châteaux encore existants : Hellebrouck, Lysensonne, Gandspette et Bleue Maison. La visite se terminera à la chapelle du Gandspette où l’exposition qui y est consacrée…
©Association Histoire et Patrimoine d’Eperlecques