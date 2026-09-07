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DÉCOUVERTE DES CHATEAUX SUITES, Chapelle du Gandspette, Éperlecques

dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle du Gandspette · Éperlecques

DÉCOUVERTE DES CHATEAUX SUITES, Chapelle du Gandspette, Éperlecques

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle du Gandspette
Adresse
rue du Gandspette, Eperlecques
Ville
62910 Éperlecques
Département
Pas-de-Calais

DÉCOUVERTE DES CHATEAUX SUITES Dimanche 20 septembre, 14h30 Chapelle du Gandspette Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Partez à la découverte de 4 châteaux encore existants : Hellebrouck, Lysensonne, Gandspette et Bleue Maison. La visite se terminera à la chapelle du Gandspette où l’exposition qui y est consacrée sera installée

Chapelle du Gandspette rue du Gandspette, Eperlecques Éperlecques 62910 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Partez à la découverte de 4 châteaux encore existants : Hellebrouck, Lysensonne, Gandspette et Bleue Maison. La visite se terminera à la chapelle du Gandspette où l’exposition qui y est consacrée…

©Association Histoire et Patrimoine d’Eperlecques

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