UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Découverte des fonds des Blanchards Gron

Découverte des fonds des Blanchards Gron mardi 7 juillet 2026.

Adresse
Adresse précise communiquée à l'inscription
Ville
89100 Gron
Département
Yonne
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Gron

Découverte des fonds des Blanchards

Adresse précise communiquée à l’inscription Gron Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-08-25

Découvrez l’espace naturel sensible du Fond des Blanchards. Connu pour sa diversité ornithologique exceptionnel, ce site habituellement fermé au public vous ouvre ses portes pour une animation qui vous fera découvrir son histoire et sa biodiversité. Accessible dès 10 ans. Inscription obligatoire   .

Adresse précise communiquée à l’inscription Gron 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   animation.nature@grand-senonais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte des fonds des Blanchards

L’événement Découverte des fonds des Blanchards Gron a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Sens et Sénonais

À voir aussi à Gron (Yonne)