Gron

Découverte des fonds des Blanchards

Adresse précise communiquée à l’inscription Gron Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-08-25

Découvrez l’espace naturel sensible du Fond des Blanchards. Connu pour sa diversité ornithologique exceptionnel, ce site habituellement fermé au public vous ouvre ses portes pour une animation qui vous fera découvrir son histoire et sa biodiversité. Accessible dès 10 ans. Inscription obligatoire .

Adresse précise communiquée à l’inscription Gron 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté animation.nature@grand-senonais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte des fonds des Blanchards

L’événement Découverte des fonds des Blanchards Gron a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Sens et Sénonais