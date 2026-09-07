Découverte des fours à plâtre de Grange Blanche – ENS Les Plâtrières, ENS Les Plâtrières, L’Isle-sur-la-Sorgue
samedi 19 septembre 2026 · ENS Les Plâtrières · L'Isle-sur-la-Sorgue
Informations pratiques
Découverte des fours à plâtre de Grange Blanche – ENS Les Plâtrières Samedi 19 septembre, 10h30 ENS Les Plâtrières Vaucluse
Déconseillé aux personnes ayant des difficultés à se déplacer et prévoir des chaussures de marche.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Visite commentée par la Direction du Patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue.
Ces fours à plâtre ont été restaurés en 2025 et 2026 par les chantiers de bénévoles de l’association OPUS.
RDV sur le parking de l’ENS Les Plâtrières Hameau St-Antoine (coordonnées GPS : 43.953909, 5.072861).
Attention ! Déconseillé aux personnes ayant des difficultés à se déplacer (prévoir des chaussures adaptées pour la marche).
ENS Les Plâtrières chemin des gypières, 84800 L’Isle sur la Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Visite commentée par la Direction du Patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue.
Ville de L’Isle-sur-la-Sorgue – Direction du Patrimoine
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