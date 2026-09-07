Découverte des fours à plâtre de Grange Blanche – ENS Les Plâtrières, ENS Les Plâtrières, L’Isle-sur-la-Sorgue

Informations pratiques

Découverte des fours à plâtre de Grange Blanche – ENS Les Plâtrières Samedi 19 septembre, 10h30 ENS Les Plâtrières Vaucluse

Déconseillé aux personnes ayant des difficultés à se déplacer et prévoir des chaussures de marche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite commentée par la Direction du Patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue.

Ces fours à plâtre ont été restaurés en 2025 et 2026 par les chantiers de bénévoles de l’association OPUS.

RDV sur le parking de l’ENS Les Plâtrières Hameau St-Antoine (coordonnées GPS : 43.953909, 5.072861).

Attention ! Déconseillé aux personnes ayant des difficultés à se déplacer (prévoir des chaussures adaptées pour la marche).

ENS Les Plâtrières chemin des gypières, 84800 L’Isle sur la Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Visite commentée par la Direction du Patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue.

Ville de L’Isle-sur-la-Sorgue – Direction du Patrimoine