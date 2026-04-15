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Découverte des jardins du château de Haroué, Château de Haroué, Haroué

Découverte des jardins du château de Haroué, Château de Haroué, Haroué

Découverte des jardins du château de Haroué, Château de Haroué, Haroué vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Château de Haroué

Adresse : Place du château, 54740 Haroué

Ville : 54740 Haroué

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Découverte des jardins du château de Haroué 5 – 7 juin Château de Haroué Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Profitez des Rendez-vous aux Jardins pour explorer le parc du château de Haroué !

Château de Haroué Place du château, 54740 Haroué Haroué 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0785643711 https://www.chateau-haroue.fr/ Parking en face du château.
Profitez des Rendez-vous aux Jardins pour explorer le parc du château de Haroué !

© Colombe Clier – CMN

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