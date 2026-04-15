Découverte des jardins du château de Haroué, Château de Haroué, Haroué
Découverte des jardins du château de Haroué, Château de Haroué, Haroué vendredi 5 juin 2026.
Découverte des jardins du château de Haroué 5 – 7 juin Château de Haroué Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Profitez des Rendez-vous aux Jardins pour explorer le parc du château de Haroué !
Château de Haroué Place du château, 54740 Haroué Haroué 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0785643711 https://www.chateau-haroue.fr/ Parking en face du château.
Profitez des Rendez-vous aux Jardins pour explorer le parc du château de Haroué !
© Colombe Clier – CMN
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