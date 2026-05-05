Haroué

Fete de l’école de musique du saintois

route d’Haroué Haroué Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 23:59:00

Date(s) :

2026-06-06

A vos agendas!

La fête de l’École de Musique du Saintois se tiendra le 6 juin 2026 à Haroué, Place des Landres et Eglise.

Venez nombreux découvrir les prestations de nos élèves

– Classes de FM avec le conte Cosmic Puzzle

– L’Orchestre du Saintois

– L’Ensemble vocal et la chorale A travers chants

– ………

Tombola, jeux et restauration seront également au rendez-vous!

En soirée un spectacle exceptionnel Regards croisés par Christophe Roguin et Laurent Chièze

Formule concert + repas 22,50 € pour les adultes et 15 euros pour les enfants

Formule concert seul 10 euros pour les adultes et 5 euros pour les enfants

Uniquement sur réservation par mailTout public

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route d’Haroué Haroué 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 52 76 35 musicole.haroue@free.fr

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English :

Mark your calendars!

The Saintois Music School festival will be held on June 6, 2026 in Haroué, Place des Landres and Church.

Come and discover our students’ performances:

– FM classes with the story Cosmic Puzzle

– The Saintois Orchestra

– The Vocal Ensemble and the A travers chants choir

– ………

Tombola, games and food will also be available!

In the evening: an exceptional show Regards croisés by Christophe Roguin and Laurent Chièze

Concert + meal: 22.50 euros for adults and 15 euros for children

Concert only: 10 euros for adults and 5 euros for children

Reservations only by e-mail

L’événement Fete de l’école de musique du saintois Haroué a été mis à jour le 2026-05-05 par OT DU PAYS DU SAINTOIS