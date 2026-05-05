Fete de l’école de musique du saintois Haroué
Fete de l’école de musique du saintois Haroué samedi 6 juin 2026.
Haroué
Fete de l’école de musique du saintois
route d’Haroué Haroué Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 23:59:00
Date(s) :
2026-06-06
A vos agendas!
La fête de l’École de Musique du Saintois se tiendra le 6 juin 2026 à Haroué, Place des Landres et Eglise.
Venez nombreux découvrir les prestations de nos élèves
– Classes de FM avec le conte Cosmic Puzzle
– L’Orchestre du Saintois
– L’Ensemble vocal et la chorale A travers chants
– ………
Tombola, jeux et restauration seront également au rendez-vous!
En soirée un spectacle exceptionnel Regards croisés par Christophe Roguin et Laurent Chièze
Formule concert + repas 22,50 € pour les adultes et 15 euros pour les enfants
Formule concert seul 10 euros pour les adultes et 5 euros pour les enfants
Uniquement sur réservation par mailTout public
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route d’Haroué Haroué 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 52 76 35 musicole.haroue@free.fr
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English :
Mark your calendars!
The Saintois Music School festival will be held on June 6, 2026 in Haroué, Place des Landres and Church.
Come and discover our students’ performances:
– FM classes with the story Cosmic Puzzle
– The Saintois Orchestra
– The Vocal Ensemble and the A travers chants choir
– ………
Tombola, games and food will also be available!
In the evening: an exceptional show Regards croisés by Christophe Roguin and Laurent Chièze
Concert + meal: 22.50 euros for adults and 15 euros for children
Concert only: 10 euros for adults and 5 euros for children
Reservations only by e-mail
L’événement Fete de l’école de musique du saintois Haroué a été mis à jour le 2026-05-05 par OT DU PAYS DU SAINTOIS